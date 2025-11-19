Exkluzív, új építésű, balatoni otthon Otthon Starttal? A MyLelle Residence-ben mindez valóra válik
A nyár lezárultával új lendületet kapott Balatonlelle legújabb prémium lakóparkjának a fejlesztése: a MyLelle Residence kivitelezése továbbra is ütemterv szerint halad. A beruházó célja, hogy a 2026-os szezon kezdetére az új tulajdonosok már birtokba vehessék energiatakarékos, modern otthonaikat – a jelenlegi építési készültség alapján ez teljes mértékben reális. A szerkezetkész épület lakásainak már 80%-a elkelt, így a még elérhető ingatlanok valódi ritkaságnak számítanak a déli parton – különösen azért, mert több lakás az Otthon Start Program keretében is megvásárolható.
2026
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek