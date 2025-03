Exkluzív kilátás és luxusélettér: Nézd meg ezt a fantasztikus otthont a Hegyvidéken!

Ha mindig is egy különleges, hegyvidéki otthonra vágytál, most elérkezett az ideje, hogy megtaláld álmaid lakását. A XII. kerület nemcsak Budapest egyik legértékállóbb ingatlanpiaci területe, hanem a nyugalom és a luxus tökéletes kombinációját is kínálja. A Diana Társasházban pedig most egy kivételes penthouse lakás várja új tulajdonosát.

Ez az egyedülálló, 107 négyzetméteres tetőtéri lakás 149 négyzetméteres terasszal és egy 85 négyzetméteres tetőkerttel rendelkezik, amely páratlan szabadtéri életteret biztosít. A hatalmas terasz tökéletes helyszíne lehet napozásnak, baráti összejöveteleknek vagy akár egy…