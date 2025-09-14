Exkluzív budapesti lakóparkok – prémium otthonok a jövőnek

Budapest különböző városrészeiben olyan új lakóparkok épülnek, amelyek egyszerre nyújtanak kényelmet, modern technológiát és kiemelkedő életminőséget. Legyen szó zöldövezeti nyugalomról, belvároshoz közeli fenntartható otthonról, környezettudatos városi élettérről vagy vízparti luxusról – ezek a projektek mind egyedi lehetőséget kínálnak azoknak, akik hosszú távra keresnek értékálló ingatlant.

Diana Társasház – Ritka lehetőség a budai zöldövezetben

A XII. kerület egyik legszebb részén épülő Diana Társasház mindössze öt lakással képviseli az exkluzív budai életérzést. Már csak egy tágas, első emeleti otthon és egy panorámás…