Elrajtolt a Revital Park építése – új, fenntartható városnegyed születik Újbudán
Szépen halad a Revital Park kivitelezése a XI. kerület egyik kiemelt fejlesztési zónájában, a Fehérvári út térségében, és a lakások több mint 40%-a már gazdára is talált. A beruházás nem pusztán egy új lakóépület-együttes megvalósítását jelenti, hanem egy átfogó városrész-megújítási koncepció első lépése. A projekt célja egy olyan korszerű, zöld szemléletű és hosszú távon is jól működő városi környezet létrehozása, amely egyszerre felel meg a fenntarthatósági elvárásoknak és a mai városlakók életmódjának.
Nem egyszerű lakópark, hanem tudatos városfejlesztési koncepció
A…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.