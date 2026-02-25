Elindult az építkezés a Palota Ligetben: az A5-ös lakás már most az egyik legjobb választás lehet a XV. kerületben

Új szakaszba lépett a XV. kerületi Palota Liget lakókert fejlesztése: a kivitelező hivatalosan is átvette a munkaterületet, az építkezés megkezdődött, az átadás pedig 2027 első félévében várható. A projekt ezzel belépett abba a fázisba, amikor a vevők már nem csak terveket, hanem ténylegesen megvalósuló, értékálló otthonokat választhatnak – ráadásul még mindig kedvező, előértékesítési feltételekkel.

A jelenlegi piaci környezetben, ahol a korszerű új építésű lakások kínálata korlátozott, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő, jól tervezett otthonok különösen keresettek. A Palota Liget…