Egészségesebb életmód, kevesebb stressz, jobb levegőminőség – csak néhány a vízparti élet bizonyított pozitív hatásai közül. Ha ezek mellett számba vesszük azt is, hogy a közvetlen Duna-parti ingatlanok befektetésként is kiemelkedően jól teljesítenek, könnyű megérteni, miért keresettek az ilyen típusú, új építésű lakások. Számtalan kutatás bizonyította már be, hogy a víz közelében lakó emberek gyakran…

The post Egészségesebb élet, minimális rezsi, közvetlen vízpart Budán! appeared first on Otthontérkép Magazin.