Csodás Duna-parti otthonok egy újjászülető városnegyedben
Újbudán a Budafoki út és a Duna-part térsége hosszú ideig ipari övezetként volt ismert, ám a következő évtizedekben teljesen új arculatot kap. A régi gyárak és raktárak helyén modern, vegyes funkciójú városrészek születnek: új lakónegyedek, irodaházak, egyetemi és kutatási központok alakítják át a környéket.
Újbuda újjászületése: a rozsdaövezettől a modern városnegyedig
A megújulás folyamata már elindult, és a barnamezős illetve a rozsdaövezetté nyilvánított területek átalakítása révén egyre több hely válik élhető, pezsgő városi környezetté. Megkezdődött néhány vízparti, modern lakópark fejlesztése…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.