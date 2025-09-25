Brickery Homes – Utolsó lakások Budapest szívében, Otthon Starttal, biztos befektetési értékkel
Budapest VIII. kerületének egyik legdinamikusabban fejlődő részén, az Orczy tér közelében valósult meg a Brickery Homes projekt, amely egyszerre kínál modern otthonokat és értékálló befektetési lehetőséget. A teljeskörűen megújított épületben 62 lakás és 5 üzlethelyiség kapott helyet – a lakások 80% alkalmas a fix 3%-os Otthon Start hitelre, és 70%-uk már új tulajdonosra talált, így most az utolsó, azonnal költözhető otthonok keresik gazdáikat.
Modern lakások fiataloknak, pároknak és befektetőknek
A Brickery Homes praktikus alaprajzú garzonokat és 1+1 szobás lakásokat kínál,
