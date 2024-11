Befektetés vagy álomotthon? Ez a balatoni projekt mindkettő!

A legfrissebb adatok szerint a 2024-es év elején felfelé indultak a lakásárak, de a II. negyedévre ez a trend megállt. Vidéken, különösen a Balaton környékén viszont folytatódott a kereslet növekedése. És bár országosan csökkent a külföldi vevők száma, Somogy megyében így is nagy arányban vásárolnak külföldiek. Az újépítésű lakásokra, különösen a vízpart közelében, továbbra is jelentős az érdeklődés, így továbbra is a szűk kínálat és az áremelkedés jellemző a magyar tenger partján épülő prémium társasházaknál.