Balatonlelle legújabb lakóparkja a célegyenesben – jövő nyáron már saját balatoni teraszodon pihenhetsz
Balatonlelle szívében, alig pár lépésre a szabadstrandtól épül a MyLelle Residence, amely egyszerre kínál nyugodt balatoni kikapcsolódást és biztos befektetést. A beruházás nyáron fontos mérföldkőhöz érkezett: júliusban megtartották a bokrétaavatót, az épület szerkezetkész, és a lakások 80%-a már elkelt.
Jövő nyáron már beköltözhet
Az építkezés ütemesen halad, így a következő nyári szezonban a tulajdonosok már saját teraszukról élvezhetik a Balaton látványát és a lemenő nap színeit. A MyLelle Residence különösen azoknak lehet vonzó, akik nem érik be sablonmegoldásokkal, és szeretnék,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.