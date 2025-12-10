Balatoni újépítésű otthonok exkluzív környezetben – akár Otthon Starttal is

A nyár lezárultával új szakaszba lépett Balatonlelle legfrissebb prémium fejlesztése: a MyLelle Residence kivitelezése ütemterv szerint halad, és minden adott ahhoz, hogy a tulajdonosok már a 2026-os szezon előtt birtokba vehessék modern, energiatakarékos otthonaikat. A projekt lakásainak mintegy 80%-a már gazdára talált, így a még elérhető ingatlanok ritka lehetőséget jelentenek a déli part kínálatában – ráadásul több lakás az Otthon Start Program támogatásával is megvásárolható.

2026 nyarára beköltözhető otthonok – nagy teraszokkal, balatoni életérzéssel

A MyLelle Residence lakásai állandó otthonként…