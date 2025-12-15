Akár tízezreket is spórolhatsz a fűtésszámlán, ha ilyen rendszer működik a lakásodban
Nem tudhatjuk, hogy hosszútávon hogyan fognak változni az energiaárak, ezért ma már nem csupán kényelmi kérdés, milyen fűtési rendszer működik egy otthonban. A modern, energiahatékony megoldásokkal nemcsak a rezsiköltség csökkenthető jelentősen, de a lakás értéke és komfortfokozata is magasabb lesz. A hőszivattyú és az okosotthon-vezérlés ma már nem futurisztikus extra, hanem az egyik legjobb befektetés – különösen újépítésű lakásokban.
Hőszivattyú egy 60–70 m²-es lakásban – így néz ki a valós megtakarítás
A hőszivattyú működési elve egyszerű: környezeti energiát használ fel,…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.