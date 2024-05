Az elmúlt években különösen népszerűvé váltak a természetközeli, azon belül is a vízparti elhelyezkedésű, ugyanakkor könnyen megközelíthető lakóövezetek. Így Budapesten és az agglomerációban is sokan keresik a Duna közeli ingatlanokat, az agglomeráción belül pedig mindig is a Dunakanyar települései voltak a legnépszerűbbek, amelyeknek vízparti övezetei az utóbbi időben különösen felértékelődtek. A Zöld Duna Társasház a…

The post A Duna mellett képzeli el új otthonát? Ide azonnal költözhet! appeared first on Otthontérkép Magazin.