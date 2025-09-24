10 új ház épül a Novus Ligetben – Otthon Start hitellel még kedvezőbb a vásárlás!

Újabb mérföldkőhöz érkezett a XV. kerület zöldövezetében épülő Novus Liget lakópark: 10 új ház kapott építési engedélyt, így még több család találhat modern és energiatakarékos otthonra a kertvárosi környezetben. Az új lakások többsége megfelel a hamarosan induló Otthon Start Program feltételeinek, így akár 3%-os fix kamatozású hitellel is megvásárolhatók.

Modern, családbarát otthonok a Szilas-patak közelében

A Novus Liget kis létszámú, 12 lakásos társasházai világos, tágas alaprajzú otthonokat kínálnak. A földszinti lakásokhoz saját kert tartozik, az emeleti otthonokhoz pedig erkély vagy…