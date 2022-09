Hogyan válasszunk irodát, ha nem akarunk horror összegű rezsit fizetni?

Egy magára valamit is adó cég számára eddig is fontos volt, hogy zöld irodaházban béreljen irodát, emelte presztízsét, ha ilyen helyen fogadhatta ügyfeleit, partnereit. A rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt azonban ma már ez nemcsak presztízskérdés… Hogyan érdemes választani a különböző minősítésű irodák között? Most induló cikksorozatunkban ezt a témakört járjuk körbe, bemutatjuk a különböző minősítési rendszereket, és azok minőségi fokozatait.

A nemzetközileg elismert – és általában önkéntes részvételen alapuló – egy-egy irodaház energiatakarékossági szintjét (is) mutató minősítési rendszereket 2008 óta Magyarországon is sikerrel alkalmazzák. Ezek a rendszerek jó támpontot nyújtanak az épített környezet különböző szereplői számára és egyfajta fenntarthatósági keretrendszert adnak a szakemberek kezébe. Cikksorozatunk első részében a BREEAM rendszert mutatjuk be.

A BREEAM rendszert az angol építés-kutatási szervezet, a BRE (Building Research Establishment) fejlesztette ki 1990-ben és azóta is üzemelteti. A BRE 2008-ban elérhetővé tette a BREEAM rendszert a nemzetközi piacokon, így Magyarországon is.

2018-as adatok szerint a minősített épületek számát tekintve eddig a BREEAM rendszer a legelterjedtebb hazánkban, ennek oka minden bizonnyal az, hogy a rendszer a meglévő épületek minősítésében is nagy sikereket tud felmutatni, ugyanis az épület, az üzemeltetés, illetve az épület-használók környezettudatossága is külön minősíthető.

A már meglévő kereskedelmi ingatlanokat a BREEAM In-Use International rendszer szerint minősítik, de az új építésű kereskedelmi és lakó ingatlanok (BREEAM International New Construction) mellett a BREEAM minősítési család egyre bővülő lehetőségeinek köszönhetően a nagyobb épület felújításokat vagy átalakításokat (BREEAM International Refurbishment and Fit-out), illetve a mesterterv (masterplan) szintű nagy-beruházások közösségekre való hatását is (BREEAM International Communities) is minősíteni lehet.

A rendszer jellemzően az európai, illetve hazai szabványokat követve 9 különböző súlyozású kategóriába csoportosítva fogalmazza meg a fenntarthatósági kritériumokat, melyek végül meghatározzák az összpontszámot, ami 6 csillag jelölésű minősítési szintet eredményez, ezek a legjobbtól a legrosszabb felé haladva „Outstanding”, „Excellent”, „Very good”, „Good”, „Pass” és „Acceptable” szintek lehetnek.

Az új építésű projekteket két lépcsőben, először a tervezési fázisban, majd a kivitelezést követően minősítik, míg a már meglévő épületek minősítése egy lépcsőben, online felületen történik, ezt évente meg kell újítani. A minősítéseket minden esetben licensszel és akkreditációval rendelkező BREEAM minősítő vagy cég végzi, aki a minősítő dokumentációt is összeállítja és benyújtja a minősítő szerv felé.