Riasztó adat: megugrott a lakáskárok száma Magyarországon – egyetlen hónap alatt történt az éves károk harmada
Aggasztó trend rajzolódik ki a magyar ingatlanoknál: 2025-ben 36 százalékkal nőtt a lakáskárok száma, és a statisztikák szerint egyre nagyobb veszélyt jelentenek a szélsőséges időjárási események. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a teljes éves kármennyiség közel egyharmada mindössze egyetlen nyári hónapban következett be.
Az MBH Bank és a CIG Pannónia Biztosító közös elemzése szerint [1] az ingatlanokat érintő károk nemcsak gyakoribbá, hanem drágábbá is váltak, miközben sok háztartás továbbra sincs megfelelően felkészülve egy komolyabb káreseményre.
Egyetlen hónap alatt történt…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.