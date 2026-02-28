Riasztó adat: megugrott a lakáskárok száma Magyarországon – egyetlen hónap alatt történt az éves károk harmada

Aggasztó trend rajzolódik ki a magyar ingatlanoknál: 2025-ben 36 százalékkal nőtt a lakáskárok száma, és a statisztikák szerint egyre nagyobb veszélyt jelentenek a szélsőséges időjárási események. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a teljes éves kármennyiség közel egyharmada mindössze egyetlen nyári hónapban következett be.

Az MBH Bank és a CIG Pannónia Biztosító közös elemzése szerint [1] az ingatlanokat érintő károk nemcsak gyakoribbá, hanem drágábbá is váltak, miközben sok háztartás továbbra sincs megfelelően felkészülve egy komolyabb káreseményre.

Egyetlen hónap alatt történt…