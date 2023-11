Amikor új irodát keresünk cégünknek, az elhelyezkedés és a bérleti díj mellett az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság, hiszen az elszabaduló energiaárak okán a bérleti díj mellett, a fenntartási költségek is sokat nyomnak a latban. Ha most keres új irodát, és kiváló lokáció, valamint a gazdaságos fenntarthatóság is fontos, akkor van egy remek, nagyobb székhelynek…

The post Korszerű, energiatakarékos irodát keres? Tudunk egyet kiváló lokáció mellett! appeared first on Otthontérkép Magazin.