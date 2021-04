Ha lakĂˇsba fekteti a pĂ©nzĂ©t, mĂˇsra kell figyelni, mint eddig – figyelmeztetnek a szakĂ©rtĹ‘k

A befektetési célú ingatlanvásárlás ma is jó üzlet lehet, de a rövid távú megtérülés helyett most hosszabb távban érdemes gondolkodniuk a vásárlóknak. A várható megtérülés számításakor a bérleti díj mellett most nagyobb figyelmet kell fordítani a potenciális értéknövekedésre.