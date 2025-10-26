Újra lendületben az ipari ingatlanpiac – látványos bővülést hozott a harmadik negyedév
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF/BRF) legfrissebb jelentése szerint 2025 harmadik negyedévében tovább nőtt a modern ipari és logisztikai ingatlanállomány Magyarországon, miközben az üresedési ráta csökkent, a kereslet pedig 11 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Több mint 5,9 millió négyzetméternyi modern ipari terület az országban
A teljes modern ipari/logisztikai állomány 2025 harmadik negyedévének végén 5,92 millió négyzetmétert tett ki, amiből 3,92 millió m² Budapesten és környékén, míg 2 millió m² a regionális piacokon található.
A negyedév során összesen…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek