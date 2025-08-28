Új Regus iroda nyílik Miskolcon – az IWG a hibrid munkavégzés növekvő igényeire reagál
Az International Workplace Group (IWG) – a világ vezető rugalmas irodaszolgáltatója – új Regus irodaközpontot nyit Miskolcon, a Macropolis komplexumban. Az új helyszín privát irodákat, tárgyalókat, coworking tereket és kreatív közösségi zónákat kínál a bérlőknek, válaszul a hibrid és platformmunka iránti rohamosan növekvő keresletre.
Regus Macropolis: rugalmas iroda Miskolc szívében
A Regus Macropolis irodaközpont a város központjában, a Búza téri közlekedési csomópont mellett nyílik meg. Az épület modern szolgáltatásokat kínál: éttermek, kávézók, üzletek, zöld pihenőterületek, valamint a MacroKlinika egészségügyi központja…
