Új Regus iroda nyílik Miskolcon – az IWG a hibrid munkavégzés növekvő igényeire reagál

Az International Workplace Group (IWG) – a világ vezető rugalmas irodaszolgáltatója – új Regus irodaközpontot nyit Miskolcon, a Macropolis komplexumban. Az új helyszín privát irodákat, tárgyalókat, coworking tereket és kreatív közösségi zónákat kínál a bérlőknek, válaszul a hibrid és platformmunka iránti rohamosan növekvő keresletre.

Regus Macropolis: rugalmas iroda Miskolc szívében

A Regus Macropolis irodaközpont a város központjában, a Búza téri közlekedési csomópont mellett nyílik meg. Az épület modern szolgáltatásokat kínál: éttermek, kávézók, üzletek, zöld pihenőterületek, valamint a MacroKlinika egészségügyi központja…