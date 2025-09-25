Szolgáltatott irodák: rugalmas és költséghatékony megoldás a modern vállalkozások számára
Az elmúlt években gyökeresen átalakult az irodabérlés világa. A home office térnyerése, a megemelkedett energiaárak és az ESG-előírások új kihívások elé állították a cégeket. A hagyományos irodabérlés helyett egyre többen választják a szolgáltatott irodákat, amelyek rugalmas és költséghatékony alternatívát kínálnak minden vállalkozás számára.
Miért előnyös a szolgáltatott iroda?
Maximális rugalmasság
A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. Rövid- és hosszú távra egyaránt bérelhetők, a bérlemény mérete pedig igény szerint bármikor módosítható. Ez ideális választássá teszi őket azoknak a cégeknek,…
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.