Szolgáltatott iroda – modern megoldás a rugalmas irodabérlésre
Az irodabérleti piac az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül. A pandémia idején megnőtt a kereslet a rövid távra bérelhető, rugalmas irodák iránt, majd az energiaárak emelkedése még inkább az energiatudatos, fenntartható, „A” kategóriás irodák felé terelte a bérlőket. Erre az új igényre kínál hatékony választ a szolgáltatott iroda, amely egyszerre modern, gazdaságos és alkalmazkodóképes.
Rugalmasság időben és térben
A szolgáltatott iroda legnagyobb előnye a rugalmasság. Nem kell többé hosszú évekre elköteleződni: akár 1-2 éves időtávra is bérelhetünk irodát, sőt,…
