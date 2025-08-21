Szolgáltatott iroda – modern megoldás a rugalmas irodabérlésre

Az irodabérleti piac az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül. A pandémia idején megnőtt a kereslet a rövid távra bérelhető, rugalmas irodák iránt, majd az energiaárak emelkedése még inkább az energiatudatos, fenntartható, „A” kategóriás irodák felé terelte a bérlőket. Erre az új igényre kínál hatékony választ a szolgáltatott iroda, amely egyszerre modern, gazdaságos és alkalmazkodóképes.

Rugalmasság időben és térben

A szolgáltatott iroda legnagyobb előnye a rugalmasság. Nem kell többé hosszú évekre elköteleződni: akár 1-2 éves időtávra is bérelhetünk irodát, sőt,…