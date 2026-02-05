Amikor az iroda nem költség, hanem versenyelőny

Az irodahasználat szerepe az elmúlt években gyökeresen átalakult. A hibrid munkavégzés tartóssá válása, az energiaárak bizonytalansága és az ESG szempontok előretörése arra kényszeríti a vállalatokat, hogy újragondolják, mit is várnak el egy irodától. A korábban biztonságot jelentő, hosszú távra lekötött bérleti szerződések ma sok esetben inkább kockázatot jelentenek egy gyorsan változó gazdasági környezetben.

Ebben a helyzetben kerültek fókuszba a szolgáltatott irodák, amelyek már nem pusztán munkahelyet kínálnak, hanem egy komplett, azonnal működő és pénzügyileg is jól tervezhető vállalati infrastruktúrát. Egyre…